LOTO DE L’ASSOCIATION DU CARNAVAL Cadours dimanche 29 mars 2026.

FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours Haute-Garonne

L’Association du Carnaval organise son loto !
Nous vous attentons nombreux !   .

FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 60 01  cadours.accueil@mairie-cadours.fr

English :

The Carnival Association organizes its bingo!

German :

Der Karnevalsverein organisiert sein Lotto!

Italiano :

L’Associazione Carnevale organizza la sua tombola!

Espanol :

¡La Asociación de Carnaval organiza su bingo!

