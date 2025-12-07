Loto de l’association Equithérapie du Baou Salle Alain Ruault La Barben
Loto de l’association Equithérapie du Baou Salle Alain Ruault La Barben dimanche 7 décembre 2025.
Loto de l’association Equithérapie du Baou
Dimanche 7 décembre 2025 à partir de 15h.
Ouverture des portes 14h. Salle Alain Ruault Chemin La Carraire La Barben Bouches-du-Rhône
L’association Handicap Equithérapie du Baou organise son loto pour la bonne cause venez nombreux !
De nombreux lots sont à gagner télévision, console de jeu, Air fryer, électro-ménager… et en lot principal une croisière !
Buvette et restauration sur place. .
Salle Alain Ruault Chemin La Carraire La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 96 97 16
English :
The organization Handicap Equithérapie du Baou organise a lottery game let’s play !
German :
Der Verein Handicap Equithérapie du Baou organisiert sein Lotto für einen guten Zweck: Kommen Sie zahlreich!
Italiano :
L’associazione Handicap Equithérapie du Baou organizza la sua tombola per una buona causa: venite tutti!
Espanol :
La asociación Handicap Equithérapie du Baou organiza su bingo por una buena causa: ¡vengan todos!
