Loto de l’association Equithérapie du Baou Salle Alain Ruault La Barben

Loto de l’association Equithérapie du Baou

Dimanche 7 décembre 2025 à partir de 15h.

Ouverture des portes 14h. Salle Alain Ruault Chemin La Carraire La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

L’association Handicap Equithérapie du Baou organise son loto pour la bonne cause venez nombreux !

De nombreux lots sont à gagner télévision, console de jeu, Air fryer, électro-ménager… et en lot principal une croisière !



Buvette et restauration sur place. .

Salle Alain Ruault Chemin La Carraire La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 96 97 16

English :

The organization Handicap Equithérapie du Baou organise a lottery game let’s play !

German :

Der Verein Handicap Equithérapie du Baou organisiert sein Lotto für einen guten Zweck: Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

L’associazione Handicap Equithérapie du Baou organizza la sua tombola per una buona causa: venite tutti!

Espanol :

La asociación Handicap Equithérapie du Baou organiza su bingo por una buena causa: ¡vengan todos!

L’événement Loto de l’association Equithérapie du Baou La Barben a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme du Massif des Costes