Loto de l’association GPE Orgon Espace Culturel Renaissance Orgon

Loto de l’association GPE Orgon

Dimanche 12 avril 2026 à partir de 15h. Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 15:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Loto de l’association GPE Orgon à l’Espace Renaissance.

Un super loto est organisé le dimanche 12 avril à 15h à l’Espace Renaissance d’Orgon, avec ouverture des portes dès 14h. Proposé par l’association des parents d’élèves (GPE), cet événement convivial promet de nombreux lots à gagner dans une ambiance festive. Sur place, une buvette et une petite restauration seront disponibles, avec des cartons à partir de 4€. .

Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 12 83 85 gpe.orgon13@gmail.com

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English :

GPE Orgon association bingo at Espace Renaissance.

L’événement Loto de l’association GPE Orgon Orgon a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence