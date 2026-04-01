Loto de l’association GPE Orgon Espace Culturel Renaissance Orgon
Loto de l’association GPE Orgon Espace Culturel Renaissance Orgon dimanche 12 avril 2026.
Loto de l’association GPE Orgon
Dimanche 12 avril 2026 à partir de 15h. Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 15:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Loto de l’association GPE Orgon à l’Espace Renaissance.
Un super loto est organisé le dimanche 12 avril à 15h à l’Espace Renaissance d’Orgon, avec ouverture des portes dès 14h. Proposé par l’association des parents d’élèves (GPE), cet événement convivial promet de nombreux lots à gagner dans une ambiance festive. Sur place, une buvette et une petite restauration seront disponibles, avec des cartons à partir de 4€. .
Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 12 83 85 gpe.orgon13@gmail.com
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English :
GPE Orgon association bingo at Espace Renaissance.
L’événement Loto de l’association GPE Orgon Orgon a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence