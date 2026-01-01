Loto de l’association La Vie en Couleurs

Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 13:30:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

Date(s) :

2026-01-25

L’association des parents d’élèves La Vie en Couleurs organise un loto salle de l’Atelier le dimanche 25 janvier à la salle de l’Atelier.

.

Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lavieencouleurs17@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The La Vie en Couleurs parents’ association is organizing a bingo at the Salle de l’Atelier on Sunday January 25.

L’événement Loto de l’association La Vie en Couleurs Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-05 par Mairie de Vaux-sur-mer