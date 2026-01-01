Loto de l’association La Vie en Couleurs Vaux-sur-Mer
Loto de l’association La Vie en Couleurs
Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Début : 2026-01-25 13:30:00
fin : 2026-01-25 18:00:00
2026-01-25
L’association des parents d’élèves La Vie en Couleurs organise un loto salle de l’Atelier le dimanche 25 janvier à la salle de l’Atelier.
Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lavieencouleurs17@yahoo.com
English :
The La Vie en Couleurs parents’ association is organizing a bingo at the Salle de l’Atelier on Sunday January 25.
