Loto de l’association les copians d’abord, Stade Menoni Vic-en-Bigorre

Loto de l’association les copians d’abord

Stade Menoni 72 Avenue de Pau Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03 21:00:00

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2026-01-03

Préparez-vous à vivre une soirée pleine d’excitation, de suspense et de surprises alors que nous vous convions à participer à notre loto. C’est bien plus qu’un simple jeu de hasard ; c’est une expérience communautaire palpitante où la chance peut sourire à chacun d’entre vous !

Pour les lots vous retrouverez

un bon d’achat de 1000€

tv connectée

ordinateur portable

2 bons d’achat jusqu’a 200€

2 bons d’achat jusqu’a 300€

caisse de 6 champagne

air fryer

corbeille magret et foie gras

11 parties 50 gagnants

Animé par Eric Barbé.

Buvette et petite restauration sur place.

.

Stade Menoni 72 Avenue de Pau Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 49 56 64 91 lescopaindabord15@gmail.com

English :

Get ready for an evening of excitement, suspense and surprises as we invite you to take part in our lotto. It’s more than just a game of chance; it’s an exciting community experience where luck can smile on any of you!

The prizes include

a 1000?

connected TV

laptop computer

2 vouchers up to 200?

2 vouchers up to 300?

case of 6 champagne

air fryer

duck breast and foie gras basket

11 games 50 winners

Hosted by Eric Barbé.

Refreshments and snacks on site.

