Loto de l’association les copians d’abord, Stade Menoni Vic-en-Bigorre
Loto de l’association les copians d’abord, Stade Menoni Vic-en-Bigorre samedi 3 janvier 2026.
Loto de l’association les copians d’abord
Stade Menoni 72 Avenue de Pau Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-03 21:00:00
fin : 2026-01-03
Date(s) :
2026-01-03
Préparez-vous à vivre une soirée pleine d’excitation, de suspense et de surprises alors que nous vous convions à participer à notre loto. C’est bien plus qu’un simple jeu de hasard ; c’est une expérience communautaire palpitante où la chance peut sourire à chacun d’entre vous !
Pour les lots vous retrouverez
un bon d’achat de 1000€
tv connectée
ordinateur portable
2 bons d’achat jusqu’a 200€
2 bons d’achat jusqu’a 300€
caisse de 6 champagne
air fryer
corbeille magret et foie gras
11 parties 50 gagnants
Animé par Eric Barbé.
Buvette et petite restauration sur place.
.
Stade Menoni 72 Avenue de Pau Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 49 56 64 91 lescopaindabord15@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Get ready for an evening of excitement, suspense and surprises as we invite you to take part in our lotto. It’s more than just a game of chance; it’s an exciting community experience where luck can smile on any of you!
The prizes include
a 1000?
connected TV
laptop computer
2 vouchers up to 200?
2 vouchers up to 300?
case of 6 champagne
air fryer
duck breast and foie gras basket
11 games 50 winners
Hosted by Eric Barbé.
Refreshments and snacks on site.
L’événement Loto de l’association les copians d’abord Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2025-12-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65