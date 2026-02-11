Loto de l’association les Lucioles Poissons
Loto de l’association les Lucioles Poissons dimanche 15 mars 2026.
Tout public
Venez participer à ce loto qui permettra aussi de soutenir l’association Les lucioles de Poissons.
A gagner bons d’achats 500€, 250€ et 150€
Mais aussi un airfryer double, une tablette, un lot enfant, un cake factory, un robot patissier, un lot apéritif et bien d’autres surprises…
Au programme 2 parties de bingo et 2 jeux de la case
Ouverture des portes à 12h30 et début des jeux à 14h .
Poissons Poissons 52230 Haute-Marne Grand Est +33 6 48 94 78 54
L’événement Loto de l’association les Lucioles Poissons a été mis à jour le 2026-01-26 par Antenne de Joinville