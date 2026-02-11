Loto de l’association les Lucioles

Poissons Poissons Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Tout public

Venez participer à ce loto qui permettra aussi de soutenir l’association Les lucioles de Poissons.

A gagner bons d’achats 500€, 250€ et 150€

Mais aussi un airfryer double, une tablette, un lot enfant, un cake factory, un robot patissier, un lot apéritif et bien d’autres surprises…

Au programme 2 parties de bingo et 2 jeux de la case

Ouverture des portes à 12h30 et début des jeux à 14h .

Poissons Poissons 52230 Haute-Marne Grand Est +33 6 48 94 78 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Loto de l’association les Lucioles Poissons a été mis à jour le 2026-01-26 par Antenne de Joinville