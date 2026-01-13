Loto de l’Association Les Petits Fouque à Saint-Etienne du Grès Salle Pierre Emmanuel Saint-Étienne-du-Grès

Loto de l’Association Les Petits Fouque à Saint-Etienne du Grès

Dimanche 22 février 2026 à partir de 18h.

Ouverture des portes à 17h. Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2026-02-22 18:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

L’Association Les Petits Fouque d’Arles organise son loto à Saint-Etienne du Grès au profit des enfants en situation de handicap. Grâce aux nombreux donateurs, il y aura des superbes lots !

Paniers garnis dans chaque parti, repas dans des restaurants étoilés, objets de décoration, accessoires de mode collection Hermès, bons d’achats. Chaque quine d’une valeur d’environ 150 € et une de 600 €. Chaque carton plein d’une valeur d’environ 1 300 €. Venez tenter votre chance ! .

Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 87 04 91 calendriers@petitsfouque.fr

English :

The Association Les Petits Fouque d’Arles is organising its lotto in Saint-Etienne du Grès to benefit children with disabilities. Thanks to the many donors, there will be some superb prizes!

L’événement Loto de l’Association Les Petits Fouque à Saint-Etienne du Grès Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2026-01-13 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles