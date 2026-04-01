Imling

Loto de l’association loisirs convivialité détente

2 place du Général de Gaulle Salle des fêtes Imling Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-19 13:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

L’association Loisirs Convivialité Détente organise son loto. Nombreux lots et bons d’achat à gagner, loto Bingo. Buvette et petite restauration sur place. Pas de paiement en carte bancaire. Réservation conseillée par téléphone.Tout public

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2 place du Général de Gaulle Salle des fêtes Imling 57400 Moselle Grand Est +33 6 17 41 30 91

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English :

The Loisirs Convivialité Détente association organizes its bingo. Lots of prizes and vouchers to be won, Bingo. Refreshments and snacks on site. No credit card payment. Reservations recommended by telephone.

L’événement Loto de l’association loisirs convivialité détente Imling a été mis à jour le 2026-04-05 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG