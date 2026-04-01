Loto de l’association lusdomar Salle des Fêtes Marcheprime
Loto de l’association lusdomar Salle des Fêtes Marcheprime vendredi 24 avril 2026.
Marcheprime
Loto de l’association lusdomar
Salle des Fêtes Rue du Parc Marcheprime Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Ouverture des portes à 19h30
Nombreux lots à gagner.
Restauration salée et sucrée et buvette sur place .
Salle des Fêtes Rue du Parc Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 97 24 38
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English : Loto de l’association lusdomar
L’événement Loto de l’association lusdomar Marcheprime a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Coeur Bassin
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