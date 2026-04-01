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Loto de l’association lusdomar Salle des Fêtes Marcheprime

Loto de l’association lusdomar Salle des Fêtes Marcheprime

Loto de l’association lusdomar Salle des Fêtes Marcheprime vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Salle des Fêtes

Adresse : Rue du Parc

Ville : 33380 Marcheprime

Département : Gironde

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Marcheprime

Loto de l’association lusdomar

Salle des Fêtes Rue du Parc Marcheprime Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:30:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Ouverture des portes à 19h30
Nombreux lots à gagner.
Restauration salée et sucrée et buvette sur place   .

Salle des Fêtes Rue du Parc Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 97 24 38 

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English : Loto de l’association lusdomar

L’événement Loto de l’association lusdomar Marcheprime a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Coeur Bassin

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