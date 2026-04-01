Loto de l’association lusdomar Salle des Fêtes Marcheprime

Marcheprime

Loto de l’association lusdomar

Salle des Fêtes Rue du Parc Marcheprime Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Ouverture des portes à 19h30

Nombreux lots à gagner.

Restauration salée et sucrée et buvette sur place .

Salle des Fêtes Rue du Parc Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 97 24 38

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English : Loto de l’association lusdomar

L’événement Loto de l’association lusdomar Marcheprime a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Coeur Bassin