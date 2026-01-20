Loto de l’association LUTE Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage
Loto de l’association LUTE Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage samedi 14 février 2026.
Loto de l’association LUTE
Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 20:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
venez nombreux pour tenter de remporter de nombreux lots à l’occasion du loto organisé par l’Association LUTE !
.
Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 45 28 97 50 associationlute@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
come one, come all to try your hand at winning prizes at the lottery organized by the LUTE association!
L’événement Loto de l’association LUTE Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-01-20 par Valence Romans Tourisme