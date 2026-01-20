Loto de l’association LUTE Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage

Loto de l’association LUTE

Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme

2026-02-14 20:00:00

venez nombreux pour tenter de remporter de nombreux lots à l'occasion du loto organisé par l'Association LUTE !

come one, come all to try your hand at winning prizes at the lottery organized by the LUTE association!

