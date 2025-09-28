Loto de l’association Partage & Loisirs Salle des fêtes Vexin-sur-Epte

Début : 2025-09-28 12:30:00

fin : 2025-09-28 16:00:00

2025-09-28

L’association Partage & Loisirs vous invitent à passer une après-midi entre amis ou en famille lors de son prochain loto !

Début des jeux à 14h Ouverture des portes à 12h30.

Tarifs

– 3€ le carton

– 20€ la planche de 12 cartons

– 4€ le carton jeux annexe

– 1 carton offert par participant (sous réserve d’un montant minimum d’achat)

Limité à 100 personnes

Réservation et renseignement

06 22 36 75 46 .

Salle des fêtes Panilleuse Vexin-sur-Epte 27510 Eure Normandie +33 6 22 36 75 46 delaunayaurelie821@gmail.com

