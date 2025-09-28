Loto de l’association Partage & Loisirs Salle des fêtes Vexin-sur-Epte
Loto de l’association Partage & Loisirs
Salle des fêtes Panilleuse Vexin-sur-Epte Eure
Début : 2025-09-28 12:30:00
fin : 2025-09-28 16:00:00
2025-09-28
L’association Partage & Loisirs vous invitent à passer une après-midi entre amis ou en famille lors de son prochain loto !
Début des jeux à 14h Ouverture des portes à 12h30.
Tarifs
– 3€ le carton
– 20€ la planche de 12 cartons
– 4€ le carton jeux annexe
– 1 carton offert par participant (sous réserve d’un montant minimum d’achat)
Limité à 100 personnes
Réservation et renseignement
06 22 36 75 46 .
Salle des fêtes Panilleuse Vexin-sur-Epte 27510 Eure Normandie +33 6 22 36 75 46 delaunayaurelie821@gmail.com
