Loto de l’Association SOS Anim’Allier Salle Bernard Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule

Salle Bernard Coulon Rue ChampFeuillet Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Début : 2025-10-12 14:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Tentez votre chance au grand loto de l’association SOS Anim’Allier ! De superbes lots à gagner (télévision, tablette, électroménager…) tout en soutenant une bonne cause. Venez en famille pour une après-midi pleine de suspense et de bonne humeur !

Salle Bernard Coulon Rue ChampFeuillet Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes sosanimallier@outlook.fr

English :

Try your luck at the SOS Anim’Allier association’s big lottery! Great prizes to be won (TVs, tablets, household appliances…) while supporting a good cause. Bring the whole family for an afternoon of suspense and fun!

German :

Versuchen Sie Ihr Glück beim großen Lotto des Vereins SOS Anim’Allier! Es gibt tolle Preise zu gewinnen (Fernseher, Tablet, Haushaltsgeräte…) und gleichzeitig einen guten Zweck zu unterstützen. Kommen Sie mit Ihrer Familie und erleben Sie einen Nachmittag voller Spannung und guter Laune!

Italiano :

Tentate la fortuna alla grande lotteria organizzata da SOS Anim’Allier! In palio ci sono fantastici premi (televisori, tablet, elettrodomestici, ecc.) e nel contempo sosterrete una buona causa. Venite in famiglia per un pomeriggio pieno di suspense e buonumore!

Espanol :

Pruebe suerte en la gran lotería organizada por SOS Anim’Allier Podrás ganar magníficos premios (televisores, tabletas, electrodomésticos, etc.) y, al mismo tiempo, apoyarás una buena causa. Venga en familia y pase una tarde llena de suspense y buen humor

