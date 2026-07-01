Loto de l’association Un Sourire pour Grandir Salle carnot Saujon

Informations pratiques

Saujon

Loto de l’association Un Sourire pour Grandir

Salle carnot 17 rue Carnot Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Loto organisé par l’association Un Sourire pour Grandir de Tonnay-Charente.

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Salle carnot 17 rue Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 48 26 13

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English :

A lottery organized by the Un Sourire pour Grandir association in Tonnay-Charente.

L’événement Loto de l’association Un Sourire pour Grandir Saujon a été mis à jour le 2026-07-08 par Royan Atlantique