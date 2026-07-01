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AGENDA · Saujon

Loto de l’association Un Sourire pour Grandir Salle carnot Saujon

vendredi 24 juillet 2026 · Salle carnot · Saujon

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle carnot
Adresse
17 rue Carnot
Ville
17600 Saujon
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saujon

Loto de l’association Un Sourire pour Grandir

Salle carnot 17 rue Carnot Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Loto organisé par l’association Un Sourire pour Grandir de Tonnay-Charente.
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Salle carnot 17 rue Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 48 26 13 

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English :

A lottery organized by the Un Sourire pour Grandir association in Tonnay-Charente.

L’événement Loto de l’association Un Sourire pour Grandir Saujon a été mis à jour le 2026-07-08 par Royan Atlantique

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