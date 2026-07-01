Loto de l’association Un Sourire pour Grandir Salle carnot Saujon
vendredi 24 juillet 2026 · Salle carnot · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Loto de l’association Un Sourire pour Grandir
Salle carnot 17 rue Carnot Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Loto organisé par l’association Un Sourire pour Grandir de Tonnay-Charente.
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Salle carnot 17 rue Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 48 26 13
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English :
A lottery organized by the Un Sourire pour Grandir association in Tonnay-Charente.
L’événement Loto de l’association Un Sourire pour Grandir Saujon a été mis à jour le 2026-07-08 par Royan Atlantique
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