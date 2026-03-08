LOTO DE L’ASSOCIATION VIVRE AUX NIERES Saint-Gervais-sur-Mare

LOTO DE L’ASSOCIATION VIVRE AUX NIERES Saint-Gervais-sur-Mare samedi 11 avril 2026.

LOTO DE L’ASSOCIATION VIVRE AUX NIERES

Saint-Gervais-sur-Mare Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Samedi 11 avril à 16h salle moutou
Loto organisé par l’association Vivre aux Nières
Infos vivreauxnieres@gmail.com
Samedi 11 avril à 16h salle moutou
Loto organisé par l’association Vivre aux Nières
Infos vivreauxnieres@gmail.com   .

Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie   vivreauxnieres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday April 11, 4pm salle moutou
Loto organized by the Vivre aux Nières association
Infos vivreauxnieres@gmail.com

L’événement LOTO DE L’ASSOCIATION VIVRE AUX NIERES Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-03-05 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

Prochains événements à Saint-Gervais-sur-Mare