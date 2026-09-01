AGENDA · Dinard
Loto de l’ASTD de Dinard COSEC Dinard
dimanche 20 septembre 2026 · COSEC · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Loto de l’ASTD de Dinard
COSEC 29 Rue Gouyon Matignon Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Loto organisé par l’ASTD de Dinard au COSEC.
Ouverture des portes à partir de 11h30. Début du loto à 14h.
A partir de 3€.
Inscription par SMS au 07 62 47 03 37 .
COSEC 29 Rue Gouyon Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 62 47 03 37
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English :
L’événement Loto de l’ASTD de Dinard Dinard a été mis à jour le 2026-09-11 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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