Loto de l’ASTD de Dinard COSEC Dinard

Informations pratiques

Dinard

Loto de l’ASTD de Dinard

COSEC 29 Rue Gouyon Matignon Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Loto organisé par l’ASTD de Dinard au COSEC.

Ouverture des portes à partir de 11h30. Début du loto à 14h.

A partir de 3€.

Inscription par SMS au 07 62 47 03 37 .

COSEC 29 Rue Gouyon Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 62 47 03 37

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English :

L’événement Loto de l’ASTD de Dinard Dinard a été mis à jour le 2026-09-11 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme