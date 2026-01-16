Loto de l’Athletic Club Salonais Espace Charles Trenet Salon-de-Provence

Loto de l’Athletic Club Salonais

Dimanche 8 février 2026 de 13h30 à 19h. Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Quine ! L’Athletic club Salonais organise leur loto avec de nombreux lots qui sont à gagner.

Rendez-vous à l’Espace Charles Trenet dimanche 8 février à 13h30. .

Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 17 00 63

English :

Quine! The Athletic Club Salonais is organizing a lotto with lots of prizes up for grabs.

