Loto de l’Aviron RP Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage
Loto de l’Aviron RP Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage samedi 24 janvier 2026.
Loto de l’Aviron RP
Salle Jean Cocteau 1 Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 18:30:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Venez tenter votre chance à notre loto annuel à la Salle Jean Cocteau, Bourg-de-Péage !
Ouverture des portes à 18h00 Début des parties à 18h30.
.
Salle Jean Cocteau 1 Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 34 48 contact@avironrp.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto de l’Aviron RP
Come and try your luck at our annual bingo at the Salle Jean Cocteau, Bourg-de-Péage!
Doors open at 6:00 pm games start at 6:30 pm.
L’événement Loto de l’Aviron RP Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-01-14 par Valence Romans Tourisme