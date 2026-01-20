Loto de l’École buissonnière Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage

Loto de l’École buissonnière

Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 14:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

venez nombreux pour tenter de remporter de nombreux lots à l’occasion du loto organisé par l’Association de l’École buissonnière !

.

Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ecole.buissonniere.bdp@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

come one, come all to try your hand at winning prizes at the lotto organized by the Association de l’École buissonnière!

L’événement Loto de l’École buissonnière Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-01-20 par Valence Romans Tourisme