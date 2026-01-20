Loto de l’École buissonnière Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage
Loto de l’École buissonnière
Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme
venez nombreux pour tenter de remporter de nombreux lots à l’occasion du loto organisé par l’Association de l’École buissonnière !
Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ecole.buissonniere.bdp@gmail.com
come one, come all to try your hand at winning prizes at the lotto organized by the Association de l’École buissonnière!
