Loto de l’école Salle communale Coulanges-sur-Yonne

Loto de l’école de Coulanges-sur-Yonne à la salle communale De nombreux lots Playstation 5, bons d’achat (non remboursables), vidéo projecteur, cafetière à grains, brouette garnie, poubelle garnie, jambon, partie apéro et bien d’autres lots… Buvette/petite restauration Ouverture des portes à 18h30 Organisé par l’association des parents d’élèves de Coulanges-sur-Yonne Réservation obligatoire au 07 60 72 77 99 (sms en priorité) .

