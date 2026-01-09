LOTO DE L’ECOLE D’AVENTIGNAN SALLE DES FETES Mazères-de-Neste
SALLE DES FETES MAZERES-DE-NESTE Mazères-de-Neste Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-01 14:00:00
fin : 2026-02-01
2026-02-01
L’association des parents d’élèves de l’école d’Aventignan organise un loto le 1er février dans la salle des fêtes de Mazères-de-Neste.
De nombreux lots seront à gagner, comprenant divers produits locaux, une brouette garnie, des bons d’achat, des paniers gourmands et bien d’autres surprises.
Venez nombreux pour passer une agréable soirée et soutenir l’école !
SALLE DES FETES MAZERES-DE-NESTE Mazères-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie lespetitesmainsdaventignan@gmail.com
English :
The Aventignan school parents? association is organizing a bingo on February 1st in the Mazères-de-Neste village hall. ?
There will be lots of prizes to be won, including various local products, a wheelbarrow, vouchers, gourmet baskets and many other surprises.
Come one, come all to have a great evening and support the school!
