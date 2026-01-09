LOTO DE L’ECOLE D’AVENTIGNAN SALLE DES FETES Mazères-de-Neste

LOTO DE L’ECOLE D’AVENTIGNAN

SALLE DES FETES MAZERES-DE-NESTE Mazères-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

L’association des parents d’élèves de l’école d’Aventignan organise un loto le 1er février dans la salle des fêtes de Mazères-de-Neste.

De nombreux lots seront à gagner, comprenant divers produits locaux, une brouette garnie, des bons d’achat, des paniers gourmands et bien d’autres surprises.

Venez nombreux pour passer une agréable soirée et soutenir l’école !

SALLE DES FETES MAZERES-DE-NESTE Mazères-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie lespetitesmainsdaventignan@gmail.com

English :

The Aventignan school parents? association is organizing a bingo on February 1st in the Mazères-de-Neste village hall. ?

There will be lots of prizes to be won, including various local products, a wheelbarrow, vouchers, gourmet baskets and many other surprises.

Come one, come all to have a great evening and support the school!

L’événement LOTO DE L’ECOLE D’AVENTIGNAN Mazères-de-Neste a été mis à jour le 2026-01-09 par OT de Neste-Barousse|CDT65