Loto de l’école de CERCOUX Salle des fêtes de Cercoux Cercoux

Loto de l'école de CERCOUX

Salle des fêtes de Cercoux 1 rue Charles Henri Bertet Cercoux Charente-Maritime

Début : 2026-02-01 13:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

2026-02-01

L’association En Avant Les Écoliers organise son loto annuel.

Salle des fêtes de Cercoux 1 rue Charles Henri Bertet Cercoux 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 77 08 80 enavantlesecoliers17@gmail.com

The En Avant Les Écoliers association organizes its annual bingo.

