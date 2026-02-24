Loto de l’école de foot de Campan à la salle Yvonne Arène Cuille Campan
Loto de l’école de foot de Campan à la salle Yvonne Arène Cuille Campan samedi 7 mars 2026.
Début : 2026-03-07 19:30:00
Loto de l’école de foot de Campan samedi 7 mars à 21h, salle des fêtes (ouverture 19h30). TV grand écran, forfaits ski, places sportives, paniers gourmands et nombreux lots. Buvette et douceurs sur place. Infos par téléphone.
à la salle Yvonne Arène Cuille CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 99 96 49 46
Campan soccer school lotto Saturday March 7, 9pm, salle des fêtes (opening 7.30pm). Big-screen TV, ski passes, sports tickets, gourmet baskets and lots of prizes. Refreshments and sweets on site. Information by phone.
