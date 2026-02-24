Loto de l’école de foot de Campan

à la salle Yvonne Arène Cuille CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Loto de l’école de foot de Campan samedi 7 mars à 21h, salle des fêtes (ouverture 19h30). TV grand écran, forfaits ski, places sportives, paniers gourmands et nombreux lots. Buvette et douceurs sur place. Infos par téléphone.

.

à la salle Yvonne Arène Cuille CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 99 96 49 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Campan soccer school lotto Saturday March 7, 9pm, salle des fêtes (opening 7.30pm). Big-screen TV, ski passes, sports tickets, gourmet baskets and lots of prizes. Refreshments and sweets on site. Information by phone.

L’événement Loto de l’école de foot de Campan Campan a été mis à jour le 2026-02-24 par Pôle du Tourmalet |CDT65