Loto de l’école de foot Marne Rognon Poissons

Loto de l'école de foot Marne Rognon

Salle des fêtes Poissons Haute-Marne

2 EUR

2026-03-22

2026-03-22

2026-03-22

Tout public

Venez participer au loto de l’école de foot Marne Rognon à la salle des fêtes de Poissons animé par Michou.

+ de 2000€ de bons d’achat (500€, 250€, 150€…).

Le carton est à 2€

Retrouvez aussi le jeu de la case avec des bons de 50€ et 20€

Ainsi qu’un Bingo avec 2 bons de 100€

Ouverture de porte à 12h30. Début du loto à 14h

Restauration possible sur place .

Salle des fêtes Poissons 52230 Haute-Marne Grand Est +33 6 45 29 15 84

