Loto de l’école de foot Marne Rognon Poissons
Loto de l’école de foot Marne Rognon Poissons dimanche 22 mars 2026.
Loto de l’école de foot Marne Rognon
Salle des fêtes Poissons Haute-Marne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Tout public
Venez participer au loto de l’école de foot Marne Rognon à la salle des fêtes de Poissons animé par Michou.
+ de 2000€ de bons d’achat (500€, 250€, 150€…).
Le carton est à 2€
Retrouvez aussi le jeu de la case avec des bons de 50€ et 20€
Ainsi qu’un Bingo avec 2 bons de 100€
Ouverture de porte à 12h30. Début du loto à 14h
Restauration possible sur place .
Salle des fêtes Poissons 52230 Haute-Marne Grand Est +33 6 45 29 15 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Loto de l’école de foot Marne Rognon Poissons a été mis à jour le 2026-02-06 par Antenne de Joinville