Loto de l’école de Montignac-Lascaux Salle des fêtes Montignac-Lascaux

Loto de l'école de Montignac-Lascaux samedi 13 décembre 2025.
Salle des fêtes 15 Place Élie Lacoste Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : – –
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
20h30 (ouverture des portes 19h). N'hésitez pas à venir passer une bonne soirée pour une bonne action ! Nombreux lots à gagner. Tombola des enfants
Ouverture des portes à 19h.
A gagner
Un téléviseur
Un bon d’achat de 100€
Un robot pâtissier, un airfryer et de nombreux autres lots.
Tombola des enfants.
Buvette, sandwichs, crêpes .
Salle des fêtes 15 Place Élie Lacoste Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
English : Loto de l’école de Montignac-Lascaux
8:30pm (doors open at 7pm). Don’t hesitate to come and enjoy a good evening for a good cause! Lots of prizes to be won. Children’s raffle
