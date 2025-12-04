Loto de l’école de Montignac-Lascaux Salle des fêtes Montignac-Lascaux

Loto de l’école de Montignac-Lascaux

Salle des fêtes 15 Place Élie Lacoste Montignac-Lascaux Dordogne

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

20h30 (ouverture des portes 19h). Nombreux lots à gagner. Tombola des enfants

L’école a plein de projets, pour aider au financement un loto est organisé! N’hésitez pas à venir passer une bonne soirée pour une bonne action !

Ouverture des portes à 19h.

A gagner

Un téléviseur

Un bon d’achat de 100€

Un robot pâtissier, un airfryer et de nombreux autres lots.

Tombola des enfants.

Buvette, sandwichs, crêpes .

English : Loto de l’école de Montignac-Lascaux

8:30pm (doors open at 7pm). Don’t hesitate to come and enjoy a good evening for a good cause! Lots of prizes to be won. Children’s raffle

