Loto de l’école de Musique Salle des Fêtes Marcheprime vendredi 21 novembre 2025.

Salle des Fêtes Rue du Parc Marcheprime Gironde

Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21

2025-11-21

De nombreux lots à gagner.
Accueil en musique à partir de 19h45, début du loto à 20h30
Renseignements musiquedemarcheprime@gmail.com ou téléphonez 07 68 33 68 26   .

Salle des Fêtes Rue du Parc Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 33 68 26  musiquedemarcheprime@gmail.com

