Loto de l’école de Musique Salle des Fêtes Marcheprime

Loto de l'école de Musique vendredi 21 novembre 2025.
Salle des Fêtes Rue du Parc Marcheprime Gironde
Début : 2025-11-21
2025-11-21
De nombreux lots à gagner.
Accueil en musique à partir de 19h45, début du loto à 20h30
Renseignements musiquedemarcheprime@gmail.com ou téléphonez 07 68 33 68 26 .
+33 7 68 33 68 26 musiquedemarcheprime@gmail.com
