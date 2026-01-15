LOTO DE L’ÉCOLE DE PÉRET Péret
LOTO DE L’ÉCOLE DE PÉRET Péret dimanche 1 février 2026.
LOTO DE L’ÉCOLE DE PÉRET
Péret Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Nombreux lots à gagner.
Nombreux lots à gagner.
Petite restauration sur place.
Organisé par l’Association des Parents d’élèves de l’école de Péret .
Péret 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 09 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Many prizes to be won.
L’événement LOTO DE L’ÉCOLE DE PÉRET Péret a été mis à jour le 2026-01-13 par 34 OT DU CLERMONTAIS