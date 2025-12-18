LOTO DE L’ECOLE DES SOURCES La Canourgue

LOTO DE L’ECOLE DES SOURCES

Salle des fêtes La Canourgue Lozère

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 14:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

L’École des Sources de La Canourgue organise son traditionnel loto le Dimanche 25 Janvier à partir de 14 heures à la salle des fêtes de La Canourgue: le carton sera à 2,50€.

À partir de 17h, il y aura des parties sans ordinateur payantes avec un prix dégressif.

Venez nombreux pour passer un agréable moment de jeu en profitant de la buvette et de la vente de gâteaux et de crêpes.

Venez gagner 400€ de bons d'achats, un jambon, des corbeilles & brouettes garnies et plein d'aitres lots.

À partir de 17h, il y aura des parties sans ordinateur payantes avec un prix dégressif.

Venez gagner 400€ de bons d’achats, un jambon, des corbeilles & brouettes garnies et plein d’aitres lots.

Venez nombreux pour passer un agréable moment de jeu en profitant de la buvette et de la vente de gâteaux et de crêpes. .

Salle des fêtes La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67

English :

The École des Sources de La Canourgue is organizing its traditional bingo on Sunday January 25 from 2pm at the Salle des Fêtes in La Canourgue: a card will cost 2.50?

From 5 p.m. onwards, there will be computer-free games with sliding scale prices.

Come one, come all, and enjoy a pleasant game, with a refreshment bar and the sale of cakes and crêpes.

