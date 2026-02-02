Loto de l’école

Drulhe Aveyron

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Loto de l’école, loto sur place, à l’espace des templiers à 20 h 30.

20 h 30 quine des enfants, gratuit pour les moins de 12 ans. A partir de 21 h 00 partie adultes. 2000 euros de bons d’achat intermarché de Villefranche-de-Rouergue. Restauration sur place. (APEL de Drulhe) .

Drulhe 12350 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

