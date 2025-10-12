Loto de l’école du Moulin La Tessoualle

Loto de l’école du Moulin La Tessoualle dimanche 12 octobre 2025.

Loto de l’école du Moulin

Salle des fêtes La Tessoualle Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : 2025-10-12 14:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

L’ASNDC organise un lot pour financer le voyage scolaire des enfants de l’école du Moulin à la Tessoualle.

De nombreux lots dont 1tv et 1 Nintendo Switch.

Reservation possible lotomoulin@gmail.com

06 89 41 49 32 .

lotomoulin@gmail.com

