Loto de l’école du Moulin La Tessoualle dimanche 12 octobre 2025.
Salle des fêtes La Tessoualle Maine-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : 2025-10-12 14:00:00
2025-10-12
L’ASNDC organise un lot pour financer le voyage scolaire des enfants de l’école du Moulin à la Tessoualle.
De nombreux lots dont 1tv et 1 Nintendo Switch.
Reservation possible lotomoulin@gmail.com
06 89 41 49 32 .
Salle des fêtes La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire
