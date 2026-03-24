Loto de l’école Guynemer Espace culturel Saint-Exupéry Marignane

Loto de l’école Guynemer

Samedi 16 mai 2026. Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Loto organisé pour répondre aux attentes des enfants de l’école. Les fonds récoltés seront utilisés pour financer diverses actions comme l’organisation de sorties scolaires, d’évènements, ou l’achat de matériel pédagogique…

Bonne chance à tous !

L’école primaire Guynemer vous attend très nombreux pour un super loto !

Ambiance conviviale assurée !

De très beaux lots sont à gagner.

Venez nombreux !



Chaque joueur dispose d’un ou plusieurs petits cartons quadrillés dont certaines cases comportent des numéros, lesquels sont reproduits sur de petits jetons que l’on tire un par un au hasard et que l’on annonce. Le gagnant est celui qui le premier a rempli sa grille.

A vos cartons .

Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur parents.guynemer13700@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Loto organized to meet the expectations of the school’s children. The funds raised will be used to finance a variety of activities, including the organization of school outings and events, and the purchase of teaching materials…

Good luck to all!

L’événement Loto de l’école Guynemer Marignane a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de Marignane