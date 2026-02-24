Loto de l’école rue de la Grande Rangée Hymont

Loto de l’école

rue de la Grande Rangée Salle des Fêtes Hymont Vosges

Loto de l’école primaire de Hymont.

2500€ de lots.

Petite restauration et buvette.

Prix des cartons.

Organisé par l’association de parents d’élèves la tête et les jambes.

Renseignements et réservation possible par téléphone après 20h.Tout public

rue de la Grande Rangée Salle des Fêtes Hymont 88500 Vosges Grand Est +33 6 12 56 82 44

English :

Hymont elementary school bingo.

2500? prizes.

Snacks and refreshments.

Box prices.

Organized by the parents’ association La tête et les jambes.

Information and reservations by phone after 8pm.

