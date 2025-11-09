Loto de l’école Jeanne d’Arc Salle Patrick Moquet Château de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron

Loto de l’école Jeanne d’Arc

Salle Patrick Moquet Château de Bonnemie Avenue de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – EUR

Début : 2025-11-09 14:00:00

fin : 2025-11-09 19:00:00

2025-11-09

Envie de jouer et de passer un bon moment en famille ? Ne manquez surtout pas le loto de l’école Jeanne d’Arc.

Salle Patrick Moquet Château de Bonnemie Avenue de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 69 00 36 apelecolejeannedarc@outlook.com

English : Jeanne d’Arc school bingo

Want to play games and spend some quality time with your family? Don’t miss the Jeanne d’Arc school bingo.

German : Lotto der Schule Jeanne d’Arc

Haben Sie Lust zu spielen und eine schöne Zeit mit der Familie zu verbringen? Verpassen Sie auf keinen Fall das Lotto der Schule Jeanne d’Arc.

Italiano :

Volete giocare e divertirvi con la vostra famiglia? Non perdetevi il bingo della scuola Jeanne d’Arc.

Espanol : Bingo escolar Juana de Arco

¿Quieres jugar y pasar un buen rato en familia? No te pierdas el bingo escolar Jeanne d’Arc.

