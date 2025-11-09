Loto de l’école Jeanne d’Arc Salle Patrick Moquet Château de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron
Loto de l’école Jeanne d’Arc Salle Patrick Moquet Château de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron dimanche 9 novembre 2025.
Envie de jouer et de passer un bon moment en famille ? Ne manquez surtout pas le loto de l’école Jeanne d’Arc.
Salle Patrick Moquet Château de Bonnemie Avenue de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 69 00 36 apelecolejeannedarc@outlook.com
English : Jeanne d’Arc school bingo
Want to play games and spend some quality time with your family? Don’t miss the Jeanne d’Arc school bingo.
German : Lotto der Schule Jeanne d’Arc
Haben Sie Lust zu spielen und eine schöne Zeit mit der Familie zu verbringen? Verpassen Sie auf keinen Fall das Lotto der Schule Jeanne d’Arc.
Italiano :
Volete giocare e divertirvi con la vostra famiglia? Non perdetevi il bingo della scuola Jeanne d’Arc.
Espanol : Bingo escolar Juana de Arco
¿Quieres jugar y pasar un buen rato en familia? No te pierdas el bingo escolar Jeanne d’Arc.
