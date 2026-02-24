Loto de l’école Salle des fêtes La Roche-l’Abeille

Loto de l’école

Salle des fêtes 6 Rue Henri de Navarre La Roche-l’Abeille Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Loto annuel de l’école de La Roche-L’Abeille. Les bénéfices serviront à financer un voyage scolaire à Paris fin mai. .

Salle des fêtes 6 Rue Henri de Navarre La Roche-l’Abeille 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 40 88 04 ape.lameyze.laroche@gmail.com

