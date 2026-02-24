Loto de l’école Salle des fêtes La Roche-l’Abeille
Loto de l’école Salle des fêtes La Roche-l’Abeille samedi 14 mars 2026.
Loto de l’école
Salle des fêtes 6 Rue Henri de Navarre La Roche-l’Abeille Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Loto annuel de l’école de La Roche-L’Abeille. Les bénéfices serviront à financer un voyage scolaire à Paris fin mai. .
Salle des fêtes 6 Rue Henri de Navarre La Roche-l’Abeille 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 40 88 04 ape.lameyze.laroche@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto de l’école
L’événement Loto de l’école La Roche-l’Abeille a été mis à jour le 2026-02-21 par OT Pays de Saint-Yrieix