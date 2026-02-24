LOTO DE L’ÉCOLE LE SYCOMORE École Le Sycomore Banassac-Canilhac
École Le Sycomore Rue du Mazet Banassac-Canilhac Lozère
Tarif : 20 – 20 – EUR
Demi-journée
Début : 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29
2026-03-29
Loto de l’ALB Le Sycomore à partir de 14h à la salle des fêtes de La Canourgue…
2.5€ le carton, 20€ les 10.
École Le Sycomore Rue du Mazet Banassac-Canilhac 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67 alb.banassac@gmail.com
English :
ALB Le Sycomore bingo from 2pm at La Canourgue village hall…
2.5? per box, 20? per 10.
