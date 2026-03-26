Loto de l’école

MONLEON-MAGNOAC Monléon-Magnoac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

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MONLEON-MAGNOAC Monléon-Magnoac 65670 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 81 53 19 66 ape.montdelion@gmail.com

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English :

L’événement Loto de l’école Monléon-Magnoac a été mis à jour le 2026-03-23 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65