Loto de l’école Monléon-Magnoac
Loto de l’école Monléon-Magnoac samedi 18 avril 2026.
Loto de l’école
MONLEON-MAGNOAC Monléon-Magnoac Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
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MONLEON-MAGNOAC Monléon-Magnoac 65670 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 81 53 19 66 ape.montdelion@gmail.com
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English :
L’événement Loto de l’école Monléon-Magnoac a été mis à jour le 2026-03-23 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65
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