LOTO DE L’ÉCOLE SALLE DES FÊTES Palaminy samedi 7 février 2026.

SALLE DES FÊTES 36 Rue de Savoie Palaminy Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07

2026-02-07

Loto de l’école organisé par la PEP
Bon d’achat de 250 €, séance photo, robot cuisine, 15 kg de saucisses, saucissons, hauts de cuisse, poulets, lots de tranches de rôti de porc, bons d’achat commerçants locaux, parcs d’attraction, sites culturels… 20  .

SALLE DES FÊTES 36 Rue de Savoie Palaminy 31220 Haute-Garonne Occitanie   pep.palaminy@gmail.com

English :

School bingo organized by PEP

