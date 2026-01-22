LOTO DE L’ÉCOLE SALLE DES FÊTES Palaminy
SALLE DES FÊTES 36 Rue de Savoie Palaminy Haute-Garonne
Début : 2026-02-07 20:00:00
Loto de l’école organisé par la PEP
Bon d’achat de 250 €, séance photo, robot cuisine, 15 kg de saucisses, saucissons, hauts de cuisse, poulets, lots de tranches de rôti de porc, bons d’achat commerçants locaux, parcs d’attraction, sites culturels… 20 .
SALLE DES FÊTES 36 Rue de Savoie Palaminy 31220 Haute-Garonne Occitanie pep.palaminy@gmail.com
School bingo organized by PEP
