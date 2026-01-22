LOTO DE L’ÉCOLE SALLE DES FÊTES Palaminy

LOTO DE L’ÉCOLE

SALLE DES FÊTES 36 Rue de Savoie Palaminy Haute-Garonne

20 EUR

20

2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Loto de l’école organisé par la PEP

Bon d’achat de 250 €, séance photo, robot cuisine, 15 kg de saucisses, saucissons, hauts de cuisse, poulets, lots de tranches de rôti de porc, bons d’achat commerçants locaux, parcs d’attraction, sites culturels… 20 .

SALLE DES FÊTES 36 Rue de Savoie Palaminy 31220 Haute-Garonne Occitanie pep.palaminy@gmail.com

School bingo organized by PEP

