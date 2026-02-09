Loto de l’école publique Les Villettes
Loto de l’école publique Les Villettes samedi 14 mars 2026.
Loto de l’école publique
Salle polyvalente Les Villettes Haute-Loire
Loto du sou de l’école publique de Trevas. Venez nombreux !
De nombreux lots à gagner.
Salle polyvalente Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
English :
Trevas public school bazaar. Come one, come all!
Lots of prizes to be won.
