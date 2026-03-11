Loto de l’école Saint Etienne Saint-Estèphe

Loto de l’école Saint Etienne

Salle des fêtes Saint-Estèphe Gironde

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

2026-04-04

L’association Entraide des Coeurs Médocains organise le loto de l’APEL de l’école Saint Etienne.

Tombola.

Ouverture des portes dès 18h30.

Buvette et restauration sur place.

Sur réservation. .

Salle des fêtes Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 22 78 92

