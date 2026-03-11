Loto de l’école Saint Etienne Saint-Estèphe
Loto de l’école Saint Etienne Saint-Estèphe samedi 4 avril 2026.
Salle des fêtes Saint-Estèphe Gironde
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-04
L’association Entraide des Coeurs Médocains organise le loto de l’APEL de l’école Saint Etienne.
Tombola.
Ouverture des portes dès 18h30.
Buvette et restauration sur place.
Sur réservation. .
Salle des fêtes Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 22 78 92
