Loto de l’école Salle des fêtes Saint-Germain-de-Lusignan

Loto de l’école

Salle des fêtes 13 avenue de la Libération Saint-Germain-de-Lusignan Charente-Maritime

Début : 2026-02-01 13:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Loto organisé par l’APE Jules Ferry.

Salle des fêtes 13 avenue de la Libération Saint-Germain-de-Lusignan 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 72 60 66 apejulesferry17@outlook.com

English :

Loto organized by APE Jules Ferry.

