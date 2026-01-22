Loto de l’Ecole rue des Ecoles Saint-Sauveur

Loto de l’Ecole

rue des Ecoles Salle des fêtes Saint-Sauveur Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’école de la commune organise son loto dans la salle des fêtes.

Ouverture des portes dès 19h30.

Buvette et petite restauration sur place. .

rue des Ecoles Salle des fêtes Saint-Sauveur 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine ape.stsauveur33250@gmail.com

