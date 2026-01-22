Loto de l’Ecole rue des Ecoles Saint-Sauveur
Loto de l'Ecole rue des Ecoles Saint-Sauveur vendredi 30 janvier 2026.
rue des Ecoles Salle des fêtes Saint-Sauveur Gironde
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2026-01-30
2026-01-30
L’école de la commune organise son loto dans la salle des fêtes.
Ouverture des portes dès 19h30.
Buvette et petite restauration sur place. .
rue des Ecoles Salle des fêtes Saint-Sauveur 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine ape.stsauveur33250@gmail.com
English : Loto de l’Ecole
