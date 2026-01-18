Loto de l’école Salle de la Bernardie Saint-Victurnien
vendredi 20 mars 2026.
Loto de l’école
Salle de la Bernardie Route de Saint-Junien Saint-Victurnien Haute-Vienne
Début : 2026-03-20
L’école de Saint-Victurnien vous invite à son loto. Au cœur de la convivialité, venez tenter votre chance et partager un moment chaleureux ! Avec de nombreux lots à gagner venez passer un bon moment entre amis ou famille. Restauration et buvette sur place pour combler toutes vos petites faims et soifs. .
+33 5 55 03 81 27
