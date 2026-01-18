Loto de l’école Salle de la Bernardie Saint-Victurnien

Loto de l’école

Salle de la Bernardie Route de Saint-Junien Saint-Victurnien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

L’école de Saint-Victurnien vous invite à son loto. Au cœur de la convivialité, venez tenter votre chance et partager un moment chaleureux ! Avec de nombreux lots à gagner venez passer un bon moment entre amis ou famille. Restauration et buvette sur place pour combler toutes vos petites faims et soifs. .

Salle de la Bernardie Route de Saint-Junien Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 81 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto de l’école

L’événement Loto de l’école Saint-Victurnien a été mis à jour le 2026-01-23 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin