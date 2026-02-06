LOTO DE L’ÉCOLE SAINTE-MARTHE Grenade
LOTO DE L’ÉCOLE SAINTE-MARTHE Grenade dimanche 8 février 2026.
LOTO DE L’ÉCOLE SAINTE-MARTHE
SALLE DES FÊTES Grenade Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Nous vous attendons nombreux, pour ce loto, organisé par l’École Sainte-Marthe !
1 500 € de lot à gagner !
Restauration & Buvette sur place ! 20 .
SALLE DES FÊTES Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 stemarthe.grenade@apel31.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We look forward to seeing you all at this bingo, organized by École Sainte-Marthe!
L’événement LOTO DE L’ÉCOLE SAINTE-MARTHE Grenade a été mis à jour le 2026-02-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE