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Loto de l’école St-Lambert Salle des fêtes Pauillac

Loto de l’école St-Lambert Salle des fêtes Pauillac

Loto de l’école St-Lambert Salle des fêtes Pauillac samedi 18 avril 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 23 rue Edouard De Pontet

Ville : 33250 Pauillac

Département : Gironde

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif

Pauillac

Loto de l’école St-Lambert

Salle des fêtes 23 rue Edouard De Pontet Pauillac Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Loto organisé par l’association des parents d’élèves de l’Ecole St-Lambert.
Restauration sur place. Tombola.
Ouverture des portes 18h30. Sur réservation.   .

Salle des fêtes 23 rue Edouard De Pontet Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 54 67 38 

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English : Loto de l’école St-Lambert

L’événement Loto de l’école St-Lambert Pauillac a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Médoc-Vignoble

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