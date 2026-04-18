Loto de l’école St-Lambert Salle des fêtes Pauillac
Loto de l’école St-Lambert Salle des fêtes Pauillac samedi 18 avril 2026.
Pauillac
Loto de l’école St-Lambert
Salle des fêtes 23 rue Edouard De Pontet Pauillac Gironde
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Loto organisé par l’association des parents d’élèves de l’Ecole St-Lambert.
Restauration sur place. Tombola.
Ouverture des portes 18h30. Sur réservation. .
Salle des fêtes 23 rue Edouard De Pontet Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 54 67 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto de l’école St-Lambert
L’événement Loto de l’école St-Lambert Pauillac a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Médoc-Vignoble
À voir aussi à Pauillac (Gironde)
- « Sur les pistes de Robin » à Pauillac Pauillac Gironde 1 mai 2026
- Les vignobles à vélo la boucle des Châteaux de Pauillac Pauillac Gironde 1 mai 2026
- Circuit « Architecture des châteaux du Médoc » Pauillac Gironde 1 mai 2026
- « La Randonnée des Châteaux » à Pauillac Pauillac Gironde 1 mai 2026
- Architecture des Châteaux Pauillac Gironde 1 mai 2026