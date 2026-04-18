Loto de l’école St-Lambert Salle des fêtes Pauillac

Pauillac

Loto de l’école St-Lambert

Salle des fêtes 23 rue Edouard De Pontet Pauillac Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Loto organisé par l’association des parents d’élèves de l’Ecole St-Lambert.

Restauration sur place. Tombola.

Ouverture des portes 18h30. Sur réservation. .

Salle des fêtes 23 rue Edouard De Pontet Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 54 67 38

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English : Loto de l’école St-Lambert

L’événement Loto de l’école St-Lambert Pauillac a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Médoc-Vignoble