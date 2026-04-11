Loto de l’école St-Vincent BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
Loto de l’école St-Vincent BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre samedi 11 avril 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Loto de l’école St-Vincent
BAGNERES-DE-BIGORRE 2 Rue Cazalas Gaillon Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Loto de l’école St-Vincent samedi 11 avril à 14h dans le gymnase. De nombreux lots à gagner, buvette et stand sucré sur place. Cartons dès 3€. Réservation conseillée.
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BAGNERES-DE-BIGORRE 2 Rue Cazalas Gaillon Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 26 66 24 38 sbaregas@mailo.com
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English :
Loto de l?école St-Vincent Saturday April 11 at 2pm in the gymnasium. Lots of prizes to be won, refreshments and sweet stand on site. Cards from 3? Reservations recommended.
L’événement Loto de l’école St-Vincent Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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