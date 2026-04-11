Loto de l’école St-Vincent BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Loto de l’école St-Vincent

BAGNERES-DE-BIGORRE 2 Rue Cazalas Gaillon Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Loto de l’école St-Vincent samedi 11 avril à 14h dans le gymnase. De nombreux lots à gagner, buvette et stand sucré sur place. Cartons dès 3€. Réservation conseillée.

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BAGNERES-DE-BIGORRE 2 Rue Cazalas Gaillon Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 26 66 24 38 sbaregas@mailo.com

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English :

Loto de l?école St-Vincent Saturday April 11 at 2pm in the gymnasium. Lots of prizes to be won, refreshments and sweet stand on site. Cards from 3? Reservations recommended.

L’événement Loto de l’école St-Vincent Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65