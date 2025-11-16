Loto de l’Ecomusée le Garde-Mémoire Vertheuil
Loto de l’Ecomusée le Garde-Mémoire Vertheuil dimanche 16 novembre 2025.
Loto de l’Ecomusée le Garde-Mémoire
Salle des Augustins Vertheuil Gironde
Tarif : 1.8 – 1.8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Loto de l’Ecomusée le Garde-Mémoire.
Boissons et pâtisseries en vente sur place. Sans réservation. .
Salle des Augustins Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 93 23 19
English : Loto de l’Ecomusée le Garde-Mémoire
German : Loto de l’Ecomusée le Garde-Mémoire
Italiano :
Espanol : Loto de l’Ecomusée le Garde-Mémoire
L’événement Loto de l’Ecomusée le Garde-Mémoire Vertheuil a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Médoc-Vignoble