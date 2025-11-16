Loto de l’Ecomusée le Garde-Mémoire Vertheuil

Loto de l’Ecomusée le Garde-Mémoire Vertheuil dimanche 16 novembre 2025.

Loto de l’Ecomusée le Garde-Mémoire

Salle des Augustins Vertheuil Gironde

Tarif : 1.8 – 1.8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Loto de l’Ecomusée le Garde-Mémoire.

Boissons et pâtisseries en vente sur place. Sans réservation. .

Salle des Augustins Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 93 23 19

English : Loto de l’Ecomusée le Garde-Mémoire

German : Loto de l’Ecomusée le Garde-Mémoire

Italiano :

Espanol : Loto de l’Ecomusée le Garde-Mémoire

L’événement Loto de l’Ecomusée le Garde-Mémoire Vertheuil a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Médoc-Vignoble