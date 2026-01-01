Loto de l’ECSM XV Espace Liberté Saint-Marcel-lès-Valence

Loto de l’ECSM XV

Espace Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Début : 2026-01-09 19:30:00

fin : 2026-01-09 19:30:00

2026-01-09

Le traditionnel loto de l’ECSM XV approche !

De nombreux lots seront mis en jeux, ils raviront sans aucun doute petits et grands !

English :

The traditional ECSM XV bingo is just around the corner!

Many prizes will be on offer, sure to delight young and old alike!

