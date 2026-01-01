Loto de l’ECSM XV Espace Liberté Saint-Marcel-lès-Valence
Loto de l’ECSM XV Espace Liberté Saint-Marcel-lès-Valence vendredi 9 janvier 2026.
Loto de l’ECSM XV
Espace Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09 19:30:00
fin : 2026-01-09 19:30:00
Date(s) :
2026-01-09
Le traditionnel loto de l’ECSM XV approche !
De nombreux lots seront mis en jeux, ils raviront sans aucun doute petits et grands !
.
Espace Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ecsmxv.contact@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The traditional ECSM XV bingo is just around the corner!
Many prizes will be on offer, sure to delight young and old alike!
L’événement Loto de l’ECSM XV Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2026-01-03 par Valence Romans Tourisme