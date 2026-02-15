Loto de l’EPDA du Glandier Salle polyvalente Lubersac
Loto de l’EPDA du Glandier Salle polyvalente Lubersac vendredi 27 mars 2026.
Salle polyvalente Avenue du 08 mai 1945 Lubersac Corrèze
Loto organisé par l’EPDA du Glandier
Nombreux lots bons d’achats, Tineco, Air fryer…
Restauration et buvette sur place.
A partir de 3 € le carton.
Réservation par mail uniquement a-lasso@laposte.net .
