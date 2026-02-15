Loto de l’EPDA du Glandier Salle polyvalente Lubersac

Loto de l’EPDA du Glandier

Salle polyvalente Avenue du 08 mai 1945 Lubersac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Loto organisé par l’EPDA du Glandier

Nombreux lots bons d’achats, Tineco, Air fryer…

Restauration et buvette sur place.

A partir de 3 € le carton.

Réservation par mail uniquement a-lasso@laposte.net .

Salle polyvalente Avenue du 08 mai 1945 Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine a-lasso@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto de l’EPDA du Glandier

L’événement Loto de l’EPDA du Glandier Lubersac a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme Terres de Corrèze