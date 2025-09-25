LOTO DE L’ESPACE JEUNES Cadours

LOTO DE L’ESPACE JEUNES Cadours dimanche 15 février 2026.

FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours Haute-Garonne

L’Espace Jeunes organise son loto !
Nous vous attentons nombreux !   .

FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 60 01  cadours.accueil@mairie-cadours.fr

English :

Espace Jeunes organizes its bingo!

German :

Der Jugendtreff organisiert sein Lotto!

Italiano :

L’Espace Jeunes organizza la sua tombola!

Espanol :

¡El Espacio Jóvenes organiza su bingo!

