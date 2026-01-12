Loto de l’Estran Saintongeais Salles des Fêtes d’Arvert Arvert

Loto de l’Estran Saintongeais

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 14:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

On vous donne rendez-vous pour un grand loto convivial et gourmand organisé par l’Estran Saintongeais !

.

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 07 00 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We’re looking forward to seeing you at the Estran Saintongeais for a friendly, gourmet bingo!

L’événement Loto de l’Estran Saintongeais Arvert a été mis à jour le 2026-01-12 par Royan Atlantique