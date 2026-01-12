Loto de l’Estran Saintongeais Salles des Fêtes d’Arvert Arvert

Loto de l’Estran Saintongeais

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime

Début : 2026-02-22 14:00:00
fin : 2026-02-22

2026-02-22

On vous donne rendez-vous pour un grand loto convivial et gourmand organisé par l’Estran Saintongeais !
We’re looking forward to seeing you at the Estran Saintongeais for a friendly, gourmet bingo!

