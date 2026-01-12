Loto de l’Estran Saintongeais Salles des Fêtes d’Arvert Arvert
Loto de l'Estran Saintongeais Salles des Fêtes d'Arvert Arvert dimanche 22 février 2026.
Loto de l’Estran Saintongeais
Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime
Début : 2026-02-22 14:00:00
fin : 2026-02-22
2026-02-22
On vous donne rendez-vous pour un grand loto convivial et gourmand organisé par l'Estran Saintongeais !
Salles des Fêtes d'Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 07 00 61
English :
We're looking forward to seeing you at the Estran Saintongeais for a friendly, gourmet bingo!
