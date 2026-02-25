Loto de l’ESVV Salle polyvalente Void-Vacon

Loto de l’ESVV

Salle polyvalente 1 Rue du Stade Void-Vacon Meuse

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Ouverture des portes à 18h, début du loto à 19h.

Buvette et restauration sur place.

De nombreux lots et bons d’achats ainsi qu’une tombola.Tout public

.

Salle polyvalente 1 Rue du Stade Void-Vacon 55190 Meuse Grand Est

English :

Doors open at 6pm, bingo starts at 7pm.

Refreshments and food on site.

Lots of prizes and vouchers, plus a tombola.

