Loto de l’ESVV Salle polyvalente Void-Vacon samedi 14 mars 2026.

Salle polyvalente 1 Rue du Stade Void-Vacon Meuse

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 18:00:00
Ouverture des portes à 18h, début du loto à 19h.
Buvette et restauration sur place.
De nombreux lots et bons d’achats ainsi qu’une tombola.Tout public
Salle polyvalente 1 Rue du Stade Void-Vacon 55190 Meuse Grand Est +33 6 62 29 45 44 

English :

Doors open at 6pm, bingo starts at 7pm.
Refreshments and food on site.
Lots of prizes and vouchers, plus a tombola.

