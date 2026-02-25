Loto de l’ESVV Salle polyvalente Void-Vacon
Loto de l’ESVV Salle polyvalente Void-Vacon samedi 14 mars 2026.
Loto de l’ESVV
Salle polyvalente 1 Rue du Stade Void-Vacon Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-14 18:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Ouverture des portes à 18h, début du loto à 19h.
Buvette et restauration sur place.
De nombreux lots et bons d’achats ainsi qu’une tombola.Tout public
.
Salle polyvalente 1 Rue du Stade Void-Vacon 55190 Meuse Grand Est +33 6 62 29 45 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Doors open at 6pm, bingo starts at 7pm.
Refreshments and food on site.
Lots of prizes and vouchers, plus a tombola.
L’événement Loto de l’ESVV Void-Vacon a été mis à jour le 2026-02-25 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS